Τραμπ: «Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί»

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο επανέλαβε ότι θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επίσης ανέφερε ότι μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ωστόσο οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την χώρα. Επίσης είπε ότι αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας οι πιθανές εγγυήσεις για την Ουκρανία.

Έπειτα πρόσθεσε ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο. «Δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

Η επικοινωνία με τον Πούτιν

Σχετικά με την επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν, ανέφερε ότι η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί».