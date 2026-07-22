Φονικές καταιγίδες στα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 13 τραυματίες

Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν τα Βαλκάνια τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον έναν νεκρό, στην Αλβανία, και 13 τραυματίες και προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες στη νότια Βοσνία.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφθασαν ύστερα από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

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Στην Αλβανία, ένας ηλεκτρολόγος έχασε τη ζωή του στη Χιμάρα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη βλάβη σε γραμμή ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από την κακοκαιρία ενώ τρεις άλλοι άνθρωποι νοσηλεύονται στους Άγιους Σαράντα έχοντας τραυματιστεί από πτώση δέντρων και θραύσματα γυαλιών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το νότιο τμήμα της χώρας, ήταν αυτό που επλήγη περισσότερο, κυρίως στην πόλη Νεβέσινιε και τα περίχωρά της.

Ο δήμαρχος της πόλης Μιλένκο Αβντάλοβιτς έκανε λόγο σήμερα στην κρατική τηλεόραση RTRS για «τεράστιες ζημιές» σε καλλιέργειες «που ανέρχονται σε εκατομμύρια» μάρκα.

«Στα χωριά από τα οποία πέρασε η καταιγίδα, πιστεύω ότι οι γεωργοί μας δεν θα έχουν πρακτικά τίποτα για συγκομιδή: η καταιγίδα τα σάρωσε όλα», δήλωσε. Λίγο μακρύτερα, στις περιοχές Γκρούντε και Λιουμπούσκι, ζημιές προκλήθηκαν σε αμπέλια.

Στη Βόρεια Μακεδονία, σχεδόν ολόκληρη η χώρα επλήγη από ισχυρούς ανέμους -ριπές με ταχύτητα 134χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο Στιπ και 130χλμ/ώρα στην πρωτεύουσα Σκόπια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε περισσότερες από 9.000 κλήσεις στη διάρκεια της νύχτας ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιστατικά και ο τραυματισμός 10 ανθρώπων.

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Στα Σκόπια, περισσότερα από 100 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, 189 δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε αρκετά δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων το προεδρικό μέγαρο, υπουργεία και το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην Κροατία, οι βροχές και οι άνεμοι έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής: στο νησί Χβαρ, η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά 1,5 μέτρο, πλημμυρίζοντας το παράκτιο μέτωπο και αρκετούς δρόμους στο Στάρι Γκραντ – ένα φαινόμενο συνηθισμένο σε αυτό το τμήμα του νησιού.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ