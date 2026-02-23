Τραμπ μετά την εισβολή ένοπλου στο Μαρ α Λάγκο: “Με έχουν βάλει στο στόχαστρο, δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ”

Την πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την εισβολή ένοπλου στην περίμετρο της έπαυλης του στο Μαρ α Λάγκο την Κυριακή, έκανε σήμερα (23/2) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέκρινε τον εαυτό του με τους προκατόχους του, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και Αβραάμ Λίνκολν, που έπεσαν νεκροί από δολοφονικές επιθέσεις και υποστήριξε ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε ομιλία του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, στην εκδήλωση «Angel Families», στη μνήμη των θυμάτων παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του, μετά και την εξουδετέρωση του 21χρονου ενόπλου.

«Κυνηγούν μόνο τους σημαντικούς. Ίσως λοιπόν να θέλω να είμαι λίγο λιγότερο σημαντικός. Μπορούμε να το περιορίσουμε λίγο;», πρόσθεσε

🚨 BREAKING: President Trump announces he will be signing a proclamation designating February 22nd as National Angel Families Day



This comes as Angel Families, those who have lost loved ones at the hands of illegals, gather at the White House today ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/gxH75Vbwx0— Nick Sortor (@nicksortor) February 23, 2026

«Δεν ξέρω πόσο θα βρίσκομαι ακόμη εδώ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην εκδήλωση «Angel Families» την Καθαρά Δευτέρα. «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε, σχετικά με τις απόπειρες δολοφονίας του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ένας 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα επιχείρησε να εισέλθει κρυφά στο χώρο του οικοπέδου που στεγάζει την κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα με ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο με βενζίνη.