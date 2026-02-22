Συναγερμός στο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ: Ένοπλος εισέβαλε στην επαύλη και έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (22/2) στο Μαρ-α-Λάγκο, το πασίγνωστο θέρετρο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όταν οπλισμένος άνδρας εισέβαλε στην ασφαλή περίμετρο του.

Ο άνδρας, γύρω στα 20, κρατούσε κάτι που φαινόταν να είναι κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου καθώς προσπαθούσε να εισβάλλει στην κατοικία του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά Μέσα, ο ένοπλος σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) καθώς εξουδετερώθηκε από τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην οικία Τραμπ.

Μάλιστα, εξουδετερώθηκε από έναν βοηθό του γραφείου του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς γύρω στη 01:30 π.μ. την Κυριακή.



February 22, 2026

Εκτιμάται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διανυκτέρευσε στην Ουάσινγκτον και δεν βρισκόταν στη Φλόριντα όταν ο ένοπλος εισήλθε στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ρικ Μπράντσο, σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, μίλησε πρώτος, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας. «Στη 1:30 σήμερα το πρωί, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Mar-a-Lago», είπε.

«Ένας βοηθός και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πήγαν στην περιοχή για να ερευνήσουν. Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κουβαλούσε ένα βενζινοκίνητο δοχείο και ένα κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε.

«Τον διέταξαν να ρίξει τα δύο κομμάτια οπλισμού που είχε μαζί του, οπότε άφησε κάτω το μπιτόνι βενζίνης και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής. Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός της PBSO και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν την απειλή. Έπεσε νεκρός ακαριαία».

Το FBI αναζητά στοιχεία

Ο Μπρετ Σκάιλς, ο ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι, καλεί το κοινό να υποβάλει στην αστυνομία τυχόν στοιχεία που έχει από χθες το βράδυ.

«Αν μένετε στην περιοχή των πυροβολισμών, ελέγξτε τις εξωτερικές σας κάμερες για χθες το βράδυ, νωρίς σήμερα το πρωί», λέει ο Skiles.

«Αν δείτε οτιδήποτε φαίνεται ύποπτο ή εκτός τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας… καλέστε το FBI ή επικοινωνήστε με το γραφείο του σερίφη του Γουέστ Παλμ Μπιτς», συμπλήρωσε.

Το FBI ηγείται της έρευνας, όπως ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου. Ο ειδικός πράκτορας λέει ότι η « ομάδα απόκρισης σε αποδεικτικά στοιχεία» επεξεργάζεται τη σκηνή, συλλέγει στοιχεία και θα συνεχίσει να εργάζεται στη σκηνή «όσο χρειαστεί».