Τραμπ: «Συνεδριάζουμε για την τελική μου απόφαση» – Αυτοί είναι οι όροι για το Ιράν

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social υπαγόρευσε τους όρους μίας συμφωνίας με το Ιράν. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και έπειτα στα πυρηνικά.

Επίσης είπε ότι πρόκειται να συνεδριάσει με στενούς του συνεργάτες στο Situation Room ώστε να λάβει την τελική του απόφαση.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν. Έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση ή/και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει – οι οποίες δεν θα είναι πολλές!

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά εξαιτίας του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι». Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς και στις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, είναι θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη, σχεδόν έχουν καταρρεύσει βουνά πάνω του, αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών Β-2 πριν από 11 μήνες. Το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει – σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας.

Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί.

Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση.»