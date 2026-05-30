Δανάη Μπάρκα: «Γύρω μου όλοι έχουν αγχωθεί με τις προετοιμασίες για τον γάμο ενώ εγώ όχι»

Σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, καθώς ετοιμάζεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε και επίσημα τις φήμες των τελευταίων ημερών, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (30.05).

«Οι προετοιμασίες του γάμου δεν είναι πολύ κανονικές από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις των γύρων μου, γιατί εγώ είμαι πολύ ζεν και πολύ κουλ. Οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση.

Αλλά επειδή υπάρχει η χαρά, το ζούμε λίγο ως ένα πάρτι φίλων μεταξύ μας. Θα δούμε αν θα είναι σε κλειστό ή ανοιχτό κύκλο ο γάμος. Είμαστε και οι δύο πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, το παλεύουμε», ανέφερε.

Το ζευγάρι, που μετρά περίπου ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, έχει ήδη δρομολογήσει τις λεπτομέρειες της τελετής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μυστήριο θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.

Ο 35χρονος Φάνης Μπότσης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο της εστίασης.