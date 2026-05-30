Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό του Champions League

Η αυλαία για το φετινό Champions League πέφτει σήμερα στην Βουδαπέστη με τη διεξαγωγή του πιο πολυαναμενόμενου αγώνας της χρονιάς μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και το σπουδαίο ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας του Λουίς Ενρίκε έχει ως στόχο να αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά (5-0 την Ίντερ πέρυσι) και η πρωταθλήτρια Αγγλίας του Μικέλ Αρτέτα να κατακτήσει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο διασυλλογικό τίτλο του κόσμου.