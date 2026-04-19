Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολάχ που απείλησε στρατεύματα στο νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι τα στρατεύματα σκότωσαν έναν ένοπλο στέλεχος της Χεζμπολάχ που διέσχισε την «προκεχωρημένη γραμμή άμυνας» στο νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Στρατεύματα της 769ης Περιφερειακής Ταξιαρχίας «Χιράμ» εντόπισαν έναν «ένοπλο τρομοκράτη που παραβίασε τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, διέσχισε την μπροστινή γραμμή άμυνας και πλησίασε τα στρατεύματα με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», αναφέρει ο στρατός.

Στη συνέχεια, οι στρατιώτες «εξάλειψαν τον τρομοκράτη και απομάκρυναν την απειλή», προσθέτει ο IDF.