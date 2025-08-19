Μπορεί ο Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε Πούτιν – Ζελένσκι; Ποια μορφή μπορούν να λάβουν οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις σε Αλάσκα και Ουάσινγκτον για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, έφτασε η ώρα για τη διπλωματία.

Οι εξελίξεις κινούνται προς την κατεύθυνση απευθείας συνομιλιών των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας, με την ελπίδα να ακολουθήσει μια τριμερής, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού ομολόγου τους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την ιδέα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ρώσο πρόεδρο να φέρεται επίσης να δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα και το πλαίσιο παραμένουν θολά.

«Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι σε τοποθεσία που θα καθοριστεί. Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα υπάρξει μια τριμερής συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουμε εγώ και οι δύο Πρόεδροι», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Δεν έχουμε ημερομηνία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση.

Τα “καυτά” ζητήματα της επόμενης μέρας και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Κρίσιμο σημείο διαφωνίας παραμένει η εκεχειρία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται απρόθυμος, θεωρώντας πως το ζητούμενο είναι μια συνολική συμφωνία – κάτι που στο οποίο επιμένει και η Μόσχα.

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως «δεν μπορεί να υπάρξει νέα συνάντηση χωρίς κατάπαυση του πυρός», θέση που στήριξαν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Τα παράπανω αναδεικνύουν ότι Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες δεν αντιλαμβάνονται τα επόμενα βήματα με τον ίδιο τρόπο, παρά το φιλικό κλίμα των χθεσινών διαβουλεύσεων.

Επίσης, χθες ο Τραμπ μίλησε για πρώτη φορά καθαρά για «εγγυήσεις ασφαλείας», όμως με την προϋπόθεση ότι θα τις παρέχουν οι Ευρωπαίοι, με τον ρόλο των ΗΠΑ περιορισμένο στον συντονισμό.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, έθεσε πρόταση για αγορά αμερικανικών όπλων ύψους 100 δισ. δολαρίων, χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη, ώστε να δελεάσει τον Τραμπ μέσω του οφέλους για τη βιομηχανία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το BBC, στην καρδιά οποιασδήποτε μελλοντικής μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα βρίσκονται κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Τα 4 σενάρια για το ποια μορφή θα μπορούσαν να πάρουν οι εγγυήσεις ασφαλείας:

Σενάριο 1: Στρατεύματα στο έδαφος – Το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων θεωρείται το λιγότερο πιθανό.

Ο Τραμπ βλέπει τον πόλεμο ως «ευρωπαϊκό πρόβλημα» και η αποστολή στρατιωτών, ακόμη και με ρόλο ειρηνευτικής δύναμης, θα απαιτούσε μια ριζική αλλαγή στάσης.

Σενάριο 2: Αέρας και θάλασσα – Πιο ρεαλιστικό είναι το σενάριο της συμμετοχής σε περιπολίες αέρος και θαλάσσης. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση του πολέμου.

Ωστόσο, άλλο η αναγνώριση από απόσταση και άλλο μια ένοπλη εμπλοκή με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Σενάριο 3: Πληροφορίες – Η αμερικανική δορυφορική και εναέρια συλλογή πληροφοριών υπήρξε καθοριστική για την άμυνα της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια.

Στην περίπτωση μιας συμφωνίας ειρήνης, αυτό είναι ίσως το πιο πιθανό πεδίο όπου η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να συνεισφέρει χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Σενάριο 4: Υποστήριξη logistics – Όποια μορφή κι αν πάρει μια ενδεχόμενη «δύναμη αποτροπής» υπό βρετανική και γαλλική ηγεσία, θα χρειαστεί εκτενή υποστήριξη σε logistics – από τη μεταφορά προσωπικού μέχρι την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό.

Πάντως, το μεγαλύτερο “αγκάθι” της επόμενης μέρας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει το εδαφικό, το οποίο και δεν συζητήθηκε στην ουσία τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με αμερικανικούς χάρτες που εξέτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η Ρωσία ελέγχει ήδη το 76% του Ντονέτσκ.

Από την πλευρά του, ο Μερτς παρομοίασε τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου για ολόκληρη την περιοχή με το να ζητούσε κανείς από τις ΗΠΑ να παραδώσουν… τη Φλόριντα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε πλήρως το ενδεχόμενο ανταλλαγών, μίλησε όμως για «αναλογικές λύσεις» και υπενθύμισε τα συνταγματικά εμπόδια για παραχώρηση εδαφών.

Παρά, λοιπόν, τα θετικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον, το τοπίο παραμένει θολό, καθώς ο Τραμπ δεν έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα, η Μόσχα κρατά στο τραπέζι ανοιχτές όλες τις επιλογές και οι Ευρωπαίοι πιέζουν για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία.

Όσον αφορά στον Ουκρανό πρόεδρο, αυτός βρίσκεται μπροστά σε ένα στοίχημα: να εξασφαλίσει δεσμεύσεις που θα προστατεύσουν τη χώρα του και να αποφύγει μια συμφωνία που θα μονιμοποιεί τις απώλειες των εδαφών.