Axios: Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις ο Τραμπ – «Κάλυψη για μια αιφνιδιαστική επίθεση» λένε οι Ιρανοί

Αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα πάνε πολύ καλά φαίνεται να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Axios.

Συγκεκριμένα, σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τις υποτιθέμενες συνομιλίες.

«Νιώθω καλά γι’ αυτό. Η ιδέα της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα αναχωρούσαν για το Πακιστάν την Κυριακή, αλλά δεν ανέφερε τον Βανς.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν στην Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τρίτη το βράδυ.

Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευκαιρία της τελευταίας στιγμής για την επίτευξη συμφωνίας ή τουλάχιστον για την παράταση της εκεχειρίας – αν και το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και ανησυχεί ότι όλα αυτά αποτελούν τέχνασμα από τον Λευκό Οίκο.

Axios: Είναι παγίδα λένε οι Ιρανοί

Ιρανοί αξιωματούχοι, από την άλλη πλευρά, μειώνουν τις προσδοκίες και φαίνονται καχύποπτοι ότι η ομιλία του Τραμπ για συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει κάλυψη για μια αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν είχαν επιβεβαιώσει ότι θα έστελναν διαπραγματευτές στην Ισλαμαμπάντ, και πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι έθιξαν την πιθανότητα ότι η πραγματική πρόθεση του Τραμπ μπορεί να είναι η επανέναρξη του πολέμου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν διέψευσε ότι είχαν προγραμματιστεί συνομιλίες και δήλωσε ότι οι «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, οι συχνές αλλαγές θέσεων, οι συνεχείς αντιφάσεις» και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της κυβέρνησης Τραμπ «δεν αφήνουν καμία σαφή προοπτική για καρποφόρες διαπραγματεύσεις».

Τραμπ σε Ιράν: «Αν δεν υπογράψει τη συμφωνία, θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει μια συνεχής μάχη μεταξύ «μετριοπαθών» και «τρελών» στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον Τρέι Γινγκστ του Fox News την Κυριακή, λέγοντας ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναχωρούν για συνομιλίες στη Μέση Ανατολή την Τρίτη.

«Αν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, η συμφωνία που κάναμε, τότε θα γκρεμίσω τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους», είπε ο Τραμπ. «Αν δεν υπογράψουν αυτό το πράγμα, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί».

«Προετοιμαζόμαστε να τους χτυπήσουμε πιο σκληρά από ό,τι έχει πληγεί ποτέ οποιαδήποτε χώρα στο παρελθόν, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα», συνέχισε.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν έχει ήδη «συμφωνήσει σε πολλά» σημεία της συμφωνίας.