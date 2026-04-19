Λέσβος: Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε κινητό αξίας 1600 ευρώ από φορτηγό
Βρέθηκε σε αύλειο χώρο Ιερού Ναού
Στη σύλληψη ενός άνδρα το Σάββατο 18/4 προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Λέσβο για διάπραξη κλοπής.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς αφαίρεσε από Ι.Χ. φορτηγό όχημα, που ήταν σταθμευμένο και ανασφάλιστο στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, κινητό τηλέφωνο αξίας -1.600- ευρώ περίπου.
Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε κρυμμένο σε αύλειο χώρο Ιερού Ναού στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής και κατασχέθηκε.
Τις έρευνες για την υπόθεση αυτή συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
