Τραμπ: Πήραμε τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό κράτηση ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να περάσει έναν αποκλεισμό που διατηρεί η Ουάσινγκτον γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA — μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο — προσπάθησε να περάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό και δεν πήγε καλά γι’ αυτό», ισχυρίζεται ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS SPRUANCE αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και του έδωσε μια δίκαιη προειδοποίηση να σταματήσει», συνεχίζει ο Τραμπ. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πολεμικό μας πλοίο τους σταμάτησε αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοδρόμιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του σκάφους».

«Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιμέλεια του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει επί του!», προσθέτει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Axios: Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις ο Τραμπ – «Κάλυψη για μια αιφνιδιαστική επίθεση» λένε οι Ιρανοί

Αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα πάνε πολύ καλά φαίνεται να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Axios.

Συγκεκριμένα, σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τις υποτιθέμενες συνομιλίες.

«Νιώθω καλά γι’ αυτό. Η ιδέα της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα αναχωρούσαν για το Πακιστάν την Κυριακή, αλλά δεν ανέφερε τον Βανς.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν στην Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τρίτη το βράδυ.

Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευκαιρία της τελευταίας στιγμής για την επίτευξη συμφωνίας ή τουλάχιστον για την παράταση της εκεχειρίας – αν και το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και ανησυχεί ότι όλα αυτά αποτελούν τέχνασμα από τον Λευκό Οίκο.

Axios: Είναι παγίδα λένε οι Ιρανοί

Ιρανοί αξιωματούχοι, από την άλλη πλευρά, μειώνουν τις προσδοκίες και φαίνονται καχύποπτοι ότι η ομιλία του Τραμπ για συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει κάλυψη για μια αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν είχαν επιβεβαιώσει ότι θα έστελναν διαπραγματευτές στην Ισλαμαμπάντ, και πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι έθιξαν την πιθανότητα ότι η πραγματική πρόθεση του Τραμπ μπορεί να είναι η επανέναρξη του πολέμου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν διέψευσε ότι είχαν προγραμματιστεί συνομιλίες και δήλωσε ότι οι «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, οι συχνές αλλαγές θέσεων, οι συνεχείς αντιφάσεις» και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της κυβέρνησης Τραμπ «δεν αφήνουν καμία σαφή προοπτική για καρποφόρες διαπραγματεύσεις».