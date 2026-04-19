Το UKMTO αύξησε το επίπεδο απειλής για το Στενό του Ορμούζ σε «κρίσιμο»

Το επίπεδο απειλής για το Στενό του Ορμούζ αυξήθηκε σε «κρίσιμο» την Κυριακή, σύμφωνα με ενημέρωση από την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Ο UKMTO ανέφερε επίσης στην ανακοίνωση ότι το Στενό του Ορμούζ αντιμετώπιζε κινδύνους, όπως παρεμβολές στην πλοήγηση, επιβολή αποκλεισμού, αναφορές για νάρκες και υπολειμματικές κινητικές απειλές, με κίνδυνο επίθεσης ή λανθασμένου υπολογισμού.

Πρόσθεσε ότι για τον Αραβικό Κόλπο/Στενό του Ορμούζ, η περιοχή παραμένει ένα « επιχειρησιακό περιβάλλον υψηλού κινδύνου . Η κατάπαυση του πυρός παραμένει εύθραυστη και η επιβολή του αποκλεισμού συνεχίζεται από τις ναυτικές δυνάμεις», ανέφερε.

«Εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα ταχείας, βραχυπρόθεσμης εχθρικής δράσης κοντά στα ιρανικά ύδατα, αγκυροβόλια και προβλέψιμες διαδρομές. Κίνδυνος ναρκών παρατηρείται κοντά στο σχέδιο διαχωρισμού της κυκλοφορίας», ανέφερε η ανακοίνωση.