ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – “Πάρτι” στις ασιατικές αγορές

Στα 83 δολάρια το Brent

Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – “Πάρτι” στις ασιατικές αγορές
DEBATER NEWSROOM

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα, με την ανακοίνωση να γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τις αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6, η τιμή του βαρελιού στο Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Αύγουστο, υποχωρούσε κατά 4%, στα 83,84 δολάρια. Η τιμή του αργού WTI υποχωρούσε κατά 4,51%, στα 81,05 δολάρια, ενώ η πτώση έφθασε ως το 5% αμέσως μετά το άνοιγμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές πετρελαίου έχουν αντιμετωπίσει ισχυρό πλήγμα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να επηρεάζει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο 3% και ο Kospi 4% μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ