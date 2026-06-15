Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – “Πάρτι” στις ασιατικές αγορές

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα, με την ανακοίνωση να γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τις αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία.

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Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6, η τιμή του βαρελιού στο Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Αύγουστο, υποχωρούσε κατά 4%, στα 83,84 δολάρια. Η τιμή του αργού WTI υποχωρούσε κατά 4,51%, στα 81,05 δολάρια, ενώ η πτώση έφθασε ως το 5% αμέσως μετά το άνοιγμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές πετρελαίου έχουν αντιμετωπίσει ισχυρό πλήγμα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να επηρεάζει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο 3% και ο Kospi 4% μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν.