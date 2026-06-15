Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από πλήγματα της Ρωσίας – Στις φλόγες ιστορικός ναός του Κιέβου (βίντεο)

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

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More videos of rain starting after the Russian attack on the Kyiv Lavra 🙏❤️‍🩹 https://t.co/T1jvpOIAxR pic.twitter.com/KBMavqc5dS— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) June 15, 2026

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές. Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 June 15, 2026 Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026 pic.twitter.com/IjRn8ypxhx— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) June 15, 2026

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

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«Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για να σωθεί το μοναστήρι από την καταστροφή», ανέφερε ο μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού».

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «επανειλημμένα» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

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Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.