Τραμπ ενόψει του ραντεβού με Πούτιν στην Αλάσκα: “Υψηλό διακύβευμα” – Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα

Στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκας είναι στραμμένα όλα τα φώτα και στην ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναχωρώντας για την Αλάσκα και μόλις λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για υψηλό διακύβευμα.

Το τετ α τετ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να αρχίσει γύρω στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Θα πραγματοποιηθεί, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ. Αυτή αποτελείται από τους εξής:

– Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο

– Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ

– Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ

– Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Όσον αφορά στη ρωσική αντιπροσωπεία, που θα συνοδεύει τον Ρώσο πρόεδρο, θα απαρτίζεται από τους εξής:

Η ρωσική αντιπροσωπεία:

-Γιούρι Ουσάκοφ – Προεδρικός σύμβουλος, πρώην πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ.

-Σεργκέι Λαβρόφ – ΥΠΕΞ επί πάνω από 20 χρόνια.

-Αντρέι Μπελούσοφ – Υπουργός Άμυνας.

-Αντον Σιλουάνοφ – Υπουργός Οικονομικών.

-Κιρίλ Ντμίτριεφ – Επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκε με φούτερ που είχε πάνω τα αρχικά της ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj— ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι πιθανότητες για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία θεωρούνται λίγες, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν αντίθετες θέσεις.

Έτσι, παρά την υψηλή συμβολική αξία της συνάντησης, οι σοβαρές διαφωνίες σε εδαφικό, στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για άμεση ειρηνευτική πρόοδο.

Τα δύο πιθανά σενάρια για την έκβαση των συνομιλιών

Εν τω μεταξύ, παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι γνωστός για την αίσθηση του μέτρου, προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».