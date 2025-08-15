Λαβρόφ: Στην Αλάσκα με φούτερ… “ΕΣΣΔ” πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – “Έχουμε σαφή θέση” (βίντεο)

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ιστορική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Σε βίντεο του ρωσικού πρακτορείου TASS, φαίνεται ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να μπαίνει σε ξενοδοχείο της Αλάσκας, όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το φούτερ που φορούσε, που έγραφε "CCCP", δηλαδή τα αρχικά της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj August 15, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης σημάδεψε το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έως την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την ίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1991.

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).