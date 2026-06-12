Το Ιράν δημοσίευσε τη δική του εκδοχή για το σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ που ικανοποιεί τις θέσεις του

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ προβλέπει ότι οι υπογραφές θα πέσουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σύμφωνα με το Bloomberg αυτό θα γίνει προτού οι ηγέτες της G7 βρεθούν στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεσημέρι της Παρασκευής 12/6, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) δημοσίευσε μια διαφορετική εκδοχή του μνημονίου συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει «ανέγγιχτο» σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο IRNA, το γενικό περίγραμμα του τρέχοντος κειμένου της συμφωνίας βρίσκονται στα ακόλουθα πλαίσια:

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο

Δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο τρέχον μνημόνιο, και το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία νέα δέσμευση. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή. Στενό του Ορμούζ. Καμία παράδοση, κανένας ρόλος για τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με την παράδοση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Το μέλλον της διαχείρισης του Στενού θα επιλυθεί στο πλαίσιο ενός περιφερειακού ζητήματος και μέσω κοινού διαλόγου και λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Αποφασιστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο κύριος στόχος του μνημονίου είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και η φράση «παράταση της εκεχειρίας» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο. Απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με συγκεκριμένο μηχανισμό

Μερικά από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις βάσει των μηχανισμών που επιθυμεί. Πολεμικές αποζημιώσεις στην ημερήσια διάταξη

Οι ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο. Ο μηχανισμός εφαρμογής για την είσπραξη αποζημίωσης θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις 60 ημέρες μετά την υπογραφή. Λεπτομέρειες για την άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων· ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελική συμφωνία

Η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Τρία ζητήματα και 60 ημέρες για μια τελική συμφωνία

Μόνο τρία ζητήματα θα συζητηθούν στις 60ήμερες διαπραγματεύσεις: η συνέχιση του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημίωσης. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.

«Το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα» διευκρίνιζαν όμως.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος χώρας της G7 υπό καθεστώς ανωνυμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας άλλος αξιωματούχος της G7 ανέφερε ότι η συμφωνία θα λάβει πιθανότατα τη μορφή μνημονίου συναντίληψης (MoU), παρά μιας τελικής συμφωνίας.

Πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για συμφωνία βλέπει το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως διαμεσολαβητής στις επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση μια ενδιάμεση συμφωνία αποκλιμάκωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ, συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Παρασκευή με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Και οι δύο πλευρές υποδέχθηκαν θετικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσω της διαρκούς διπλωματικής προσπάθειας και εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σύντομα σε μια διαρκή κατανόηση και σε ειρηνική επίλυση των διαφορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.