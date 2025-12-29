Τραμπ: Ενημερώθηκα από τον Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του και θύμωσα πολύ

Το δικό του μήνυμα για τις καταγγελίες της Ρωσίας για επίθεση στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της συνάντησης με τον Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα το πρωί για μια ουκρανική επίθεση με drones που φέρεται να στόχευε μια από τις κατοικίες του, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «δεν ήταν καλή», παρόλο που το Κίεβο απέρριψε αμέσως τον ισχυρισμό.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο να είσαι προσβλητικός, επειδή είναι προσβλητικοί. Άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Και το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» ο ισχυρισμός να ήταν ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Τα σχόλια αυτά αποτελούν τα πρώτα σχόλια του Τραμπ επί του θέματος από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έκανε τον ισχυρισμό.

«Μόλις το άκουσα, αλλά δεν το γνωρίζω. Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο. Δεν θα ήταν καλό», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από μια συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν ως «παραγωγική», αν και είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

«Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Θέλω να πω, έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε. «Έχουμε μερικά ζητήματα που θα επιλύσουμε, ελπίζουμε, και αν τα επιλύσουμε, μπορείτε να έχετε ειρήνη».

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την απόπειρα επίθεσης του Κιέβου με 91 drones στην κατοικία του

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση με drones από την Ουκρανία στην κατοικία του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ «ο Πούτιν επέστησε την προσοχή του Τραμπ στην επίθεση του Κιέβου με drones κατά της κατοικίας του στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Ο Τραμπ ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου κατά της κρατικής κατοικίας του Πούτιν. Δήλωσε ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοιες τρελές ενέργειες. Ο Τραμπ είπε ο ίδιος ότι η αμερικανική κυβέρνηση, ευτυχώς, δεν έδωσε Τομαχάκ στο Κίεβο».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες του Κιέβου κατά της επίθεσης στην κρατική κατοικία δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση, ενώ δήλωσε πολύ σαφώς στον Τραμπ ότι η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα αναθεωρηθεί σε σχέση με τον κρατικό τρομοκρατία που ασκεί το Κίεβο.

Λαβρόφ: «Το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει με 91 drones την κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ – Θα απαντήσουμε»

Η Ρωσία έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο IFX.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Μόσχα έχει ήδη καθορίσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της απάντησής της, στο πλαίσιο της ρωσικής αντεπίθεσης που σχεδιάζεται ως αντίδραση στην απόπειρα επίθεσης κατά της επίσημης κατοικίας του Ρώσου προέδρου.

Αναλυτικά η δήλωση Λαβρόφ

«Τη νύχτα από 28 προς 29 Δεκεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση 91 μακρινής εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης κατά της κρατικής κατοικίας του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα μέσα αεροπορικής άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές από τα συντρίμμια των UAV.

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Οι στόχοι για αντίποινα χτυπήματα και ο χρόνος της εκτέλεσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καθοριστεί.

Ωστόσο, δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελική μεταμόρφωση του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει υιοθετήσει πολιτική κρατικού τρομοκρατισμού, η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί».

«Αυτά είναι ψέμματα», απαντά ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψέματα». Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επίθεση εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για κλιμάκωση της έντασης.