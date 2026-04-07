Τραμπ: «Είμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν» – Έκκληση του Πακιστάν για κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων

Στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έντονες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στάθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7/4 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News τόνισε πως η κυβέρνηση του βρίσκεται σε έντονες συνομιλίες εν μέσω προθεσμίας με το Ιράν. «Δεν μπορώ να σας πω, επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Fox News.

Trump tells Fox News that he is currently in "heated negotiations" with Iran pic.twitter.com/P91RbgyLST— Faytuks News (@Faytuks) April 7, 2026

Πακιστάν: Ζήτησε από τον Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες το τελεσίγραφο προς το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία που έχει δώσει στο ιρανικό καθεστώς προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχουν προκύψει ενδείξεις για πιθανό συμβιβασμό.

«Για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ζητώ θερμά από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες. Το Πακιστάν, με πάσα ειλικρίνεια, ζητεί από τους Ιρανούς αδελφούς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για αντίστοιχη περίοδο δύο εβδομάδων, ως ένδειξη καλής θέλησης», υπογραμμίζει ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο Πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα δώσει απάντηση», ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ. Ο Τραμπ απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», εφόσον εκπνεύσει το τελεσίγραφό του που λήγει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

Ιράν: Ο αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ λέει πως η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια»

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ τόνισε απόψε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια», μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού ενός ολόκληρου πολιτισμού.

«Η κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει τα αναγκαία μέτρα για όλα τα σενάρια», υπογραμμίζει ο Αρέφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», εφόσον εκπνεύσει το τελεσίγραφό του για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου.