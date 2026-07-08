«Πού είναι ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στον Τραμπ» – Δανός δημοσιογράφος «στρίμωξε» τον Ρούτε

Μια απίστευτη στιγμή συνέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ένας Δανός δημοσιογράφος παίρνοντας τον λόγο είπε στον Ρούτε πως «που είναι ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ που λέει θα κατακτήσει την Γροιλανδία;». Μάλιστα, όπως είπε ο «παλιός Μαρκ Ρούτε» ενδεχομένως δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια στάση.

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