Τραμπ: “Έχουμε καλό απόθεμα πυρομαχικών, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε”

Τα «δόντια» σχετικά με τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε πυρομαχικά όπλα έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι ενώ μαίνεται για τέταρτη ημέρα η κοινή επιχείρηση με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστο απόθεμα σε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο για πάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο υψηλότερο επίπεδο, έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή όπλα «μέσης και ανώτερης μεσαίας ποιότητας».

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από άλλες χώρες)» πρόσθεσε, αναφερόμενος στα όπλα «μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κατηγορίας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόσθεσε πως χάρισε υπερσύγχρονο εξοπλισμό στην Ουκρανία χωρίς να τον αντικαταστήσει για τις ΗΠΑ.

Στο τέλος, έπλεξε το εγκώμιό του λέγοντας πως αναδόμησε τον στρατό και έστειλε το μήνυμα πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να νικήσουν.

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα. Όπως μου είπαν σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από τα κορυφαία οπλικά συστήματα άλλων χωρών!). Στην ανώτατη κατηγορία έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε. Επιπλέον υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος για εμάς σε χώρες εκτός συνόρων.

Ο “Sleepy Joe” Biden ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας δίνοντας τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια — και, ενώ έδωσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου εξοπλισμού (δωρεάν!), δεν φρόντισε να τον αντικαταστήσει. Ευτυχώς, εγώ αναδόμησα τον στρατό στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να νικήσουν! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ «υποσχέθηκε» πως θα εκδικηθεί για την επίθεση του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.