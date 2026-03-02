Αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το σημάδι στον αυχένα που δεν πέρασε απαρατήρητο (Φωτογραφία)

Φούντωσαν ξανά τα σενάρια και η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ένα σημάδι στον αυχένα με το οποίο εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την απονομή των Μετάλλιων Τιμής δεν πέρασε απαρατήρητο και έκανε πολλούς ανθρώπους να προβληματιστούν για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως φαίνεται στην εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στο X (πρώην Twitter) το δέρμα πίσω από το δεξί του αυτί φαινόταν κόκκινο και ξεφλουδισμένο και σύμφωνα με την Dailymail ήταν ορατό στις κάμερες.

President Trump has a significant visible red rash-like mark on his neck during today’s appearance. pic.twitter.com/8Dy88ZfgAB— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) March 2, 2026

«Παράξενα σημάδια στον λαιμό του Τραμπ», είπε ένας χρήστης του X κοινοποιώντας τις φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ ένας άλλος χρήστης τόνισε ότι αυτό το σημάδι μοιάζει με ένα ξέσπασμα του έρπητα ζωστήρα, ενώ ένας τρίτος ισχυρίστηκε ότι ήταν μια κακή αντίδραση στα προϊόντα καθαρισμού που είχε στα ρούχα του: «Κάνει στεγνό καθάρισμα στις πτήσεις του και φοράει τις στολές του πολύ νωρίς».

Να θυμίσουμε, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τεθεί υπό αυξανόμενο έλεγχο αφότου αποκάλυψε πέρυσι ότι κάνει εύκολα μώλωπες και αιμορραγεί, με φωτογραφίες που συχνά δείχνουν μια σταγόνα μακιγιάζ να καλύπτει το πίσω μέρος των χεριών του. Ο 79χρονος Τραμπ έχει αποδώσει τους μώλωπες και τα κοψίματα στην υψηλή δόση ασπιρίνης και στις αδιάκοπες χειραψίες που συνοδεύουν τη δουλειά.

Το περασμένο καλοκαίρι διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάθηση που προκαλείται από κατεστραμμένες φλέβες των ποδιών, η οποία εμποδίζει την επιστροφή του αίματος στην καρδιά και μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ άδραξαν “την τελευταία ευκαιρία” για “να εξαλείψουν τη βαλλιστική και πυρηνική απειλή” της Τεχεράνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στο Ιράν για να ματαιώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που, κατά την Ουάσιγκτον, «αναπτύσσονταν ταχέως».

Ο Τραμπ είπε ότι άδραξε «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» για να πλήξει το Ιράν, δικαιολογώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με στόχο «να εξαλείψει μια αφόρητη απειλή».

«Ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε, κάτι που κάνουμε επί του παρόντος, και να εξαλείψουμε τις αφόρητες απειλές που εκπροσωπεί αυτό το άρρωστο και απαίσιο καθεστώς. Ένα ιρανικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα θα συνιστούσε αφόρητη απειλή για τη Μέση Ανατολή αλλά επίσης και για τον αμερικανικό λαό», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις «ευρείας κλίμακας», διαβεβαιώνοντας ότι έχουν «τις δυνατότητες» να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που θα κρατήσει «πολύ περισσότερο» από 4-5 εβδομάδες που προέβλεπε αρχικά η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος «αναπτυσσόταν ταχέως» και διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη «σύντομα» θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν μέχρι την Αμερική. Παράλληλα, το καθεστώς αρνήθηκε να τερματίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του.

Οι στόχοι αυτού του πολέμου, σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, είναι σαφείς: η Ουάσινγκτον θέλει να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικά όπλα και δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί ή να κατευθύνει στρατιωτικές δυνάμεις εκτός των συνόρων του.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, έχουν καταστραφεί μέχρι τώρα 10 ιρανικά πλοία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα επικρατήσουν εύκολα».