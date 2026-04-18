Φρουροί της Επανάστασης: Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι από το βράδυ του Σαββάτου 18/4 τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν ότι αρκετά πλοία πέρασαν χθες από το Στενό του Ορμούζ, αλλά «λόγω της παραβίασης των όρων της εκεχειρίας, ο Αμερικανός εχθρός δεν ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμένων».

«Επομένως, από απόψε, το Στενό του Ορμούζ θα είναι κλειστό μέχρι να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να μετακινηθεί από το αγκυροβόλι του στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν και η προσέγγιση του Πορθμού του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα στοχοποιηθεί».

«Επίσης, ενημερώνουμε όλα τα σκάφη και τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν ειδήσεις μόνο από την επίσημη ναυτική αρχή του IRGC και μέσω του Channel 16, και οι δηλώσεις του τρομοκράτη προέδρου των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο δεν έχουν καμία αξιοπιστία», κατέληξε.

Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία υπό ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση

Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν σήμερα επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί , κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ. Ο Μίσρι προέτρεψε τον πρέσβη να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.