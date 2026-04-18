Μυτιλήνη: 16χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε με μηχανή μία 63χρονη

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο 18/4 στην Μυτιλήνη όταν ένας 16χρονος παρέσυρε με μηχανή μια 63χρονη.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, επί της οδού Κουντουριώτη.

Ειδικότερα, δίκυκλο (Δ/Κ) όχημα, οδηγούμενο από 16χρονο ημεδαπό, παρέσυρε 63χρονη ημεδαπή, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός αμφοτέρων, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για παράβαση του άρθρου 98 του Κ.Ο.Κ. (έλλειψη άδειας οδήγησης), καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια » και του άρθρου 290 του Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση».

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο κηδεμόνας του 16χρονου, για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. «Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».