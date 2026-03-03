Ιρανικό χτύπημα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, για αντίποινα μιλά ο Τραμπ – Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Φύγετε τώρα από τη Μέση Ανατολή”

Εξακολουθεί να «φλέγεται» για τέταρτη ημέρα η Μέση Ανατολή, με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν να κλιμακώνεται και να έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή.

Μάλιστα, σε μια σοβαρή εξέλιξη, η διπλωματία των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να «φύγουν τώρα» από τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Την ίδια ώρα, Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά, με το Ιράν να επιμένει στα αντίποινα στην περιοχή.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, έχοντας σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, με τη διάρκεια του πολέμου να είναι απροσδιόριστη προς το παρόν και τις συνέπειες να είναι απρόβλεπτες.

Οι Ιρανοί χτύπησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.



وتؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/rm5hIWK5vJ— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 2, 2026

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (…) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο. Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 3, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Breaking news

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 3, 2026 🚨💥Huge plumes of smoke rising from the #US Embassy in #Riyadh, #SaudiArabia.#Iran #IRGC pic.twitter.com/55Sk7mgbg5 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Scenes from Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/LIzdKSFNmG— Attockonians (@attockonians) March 2, 2026

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Ριάντ και το Αλ-Καρτζ.

Υπενθυμίζεται ότι αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε σύντομα»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ, η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. BREAKING: President Donald Trump says "you'll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed," he tells NewsNation's Kellie Meyer, adding that he doesn’t think boots on the ground will be necessary. pic.twitter.com/WEJ9JurJIt— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον τόνισε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα είναι «περιορισμένης εμβέλειας» και «περιορισμένης στόχευσης», κάνοντας τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις στο Καπιτώλιο σχετικά με την ταχέως εντεινόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι αυτή η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί γρήγορα, με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Τζόνσον απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN, αμέσως μετά τη συνάντηση με κορυφαίους βουλευτές στο Καπιτώλιο.

Ο Τζόνσον είπε επίσης ότι πιστεύει πως οι κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο – οι οποίες έκτοτε έχουν επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή – δεν ισοδυναμούν με επίσημη έναρξη πολέμου.

«Δεν είναι κήρυξη πολέμου», δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα ήταν «αμυντικού χαρακτήρα και σχεδιασμένα».

Τα σχόλια του Τζόνσον απηχούν προηγούμενα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τόνισε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ ήταν «αμυντική», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε σχεδιάσει να χτυπήσει το Ιράν – και θα είχε προκαλέσει άμεσα αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ ούτως ή άλλως.

«Και αν είχαμε περιμένει να αντιδράσουμε πριν ενεργήσουμε πρώτοι, τότε οι απώλειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αν είχαμε κάνει αυτό που κάναμε», είπε ο Τζόνσον.

«Αν ο πρόεδρος και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δεν είχε ενεργήσει όπως έκαναν, αξιωματούχοι του Κογκρέσου θα τους είχαν ρωτήσει: «Γιατί στο καλό, περιμένατε;», είπε ο Τζόνσον, προσθέτοντας: «Είμαι πεπεισμένος ότι έπραξαν το σωστό».

Δραματική έκκληση από τις ΗΠΑ στους πολίτες τους: «Φύγετε τώρα»

Να «φύγουν τώρα» από σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή κάλεσε η διπλωματία των ΗΠΑ χθες Τρίτη 2/3 τους Αμερικανούς πολίτες, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους.

Πρόκειται για πολίτες των ΗΠΑ από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μόρα Ναμντάρ μέσω X (πρώην Twitter), αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Ισραηλινός στρατός: «Πλήξαμε και καταστρέψαμε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση:

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες από τη Διεύθυνση Πληροφοριών, ξεκίνησε πρόσθετα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς.

Πριν από λίγο καιρό, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και διέλυσε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Το κέντρο χρησιμοποιήθηκε επίσης πρόσφατα από τις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος για την προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων υπό το πρόσχημα της πολιτικής δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις προπαγανδιστικές δραστηριότητες που προέρχονται από το κέντρο επικοινωνιών.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο πραγματοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν από το Σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Με την πάροδο των ετών, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζήτησε την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Επιπλέον, οδήγησε άμεσα στην καταστολή του ιρανικού πληθυσμού και στη διάδοση ψεμάτων στο κοινό.

Οι IDF θα συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό. AHORA: Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan la sede de Hezbolláh y las instalaciones de almacenamiento de armas en Beirut. pic.twitter.com/J81v8sI3CE— Media Oriente (@MediaOriente) March 2, 2026

Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψωνόταν από την πόλη μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα.

Η επίθεση έρχεται μια μέρα αφότου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα ότι η επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ήταν «αμυντική ενέργεια», έπειτα από έναν και πλέον χρόνο ακατάπαυστων ισραηλινών πληγμάτων παρότι επισήμως εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

«Επί δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου συνεχίζεται, με δολοφονίες, καταστροφές κάθε είδους και εγκληματικές πράξεις», τόνισε το σιιτικό κίνημα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στην δολοφονία το Σάββατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αντίθετα με προηγούμενο μήνυμα.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης τη ς βάσης».

Έξι οι νεκροί των αμερικανικών δυνάμεων

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά τη νύχτα ότι στους 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες των δυνάμεων που επιχειρούν κατά του Ιράν.

« Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκτησαν πρόσφατα τα λείψανα δύο προηγουμένως αγνοούμενων στρατιωτικών από μια εγκατάσταση που επλήγη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του Ιράν στην περιοχή. Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Οι ταυτότητες των πεσόντων αποκρύπτονται μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών» αναφέρει η CENTCOM.

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος»

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι. «Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.