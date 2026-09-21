Θρήνος για τη Σίντι Κρόφορντ: Πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε ηλικία 27 ετών

Την απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ θρηνεί η Σίντι Κρόφορντ, καθώς βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 27 ετών την Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ ο οποίος ζήτησε ιδιωτικότητα για να μπορέσουν οι δύο γονείς να αντιμετωπίσουν τον θάνατο του γιου τους.

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«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.

Για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του, έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης καθώς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τον εθισμό του.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γεννήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999 και είχε ακολουθήσει και αυτός τον δρόμο του μόντελινγκ, όπως ακριβώς η μητέρα του αλλά και η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η εξομολόγηση της αδελφής του

Αν και μόλις 27 χρόνων, είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης λόγω της αντισυμβατικότητάς του.

Τον Δεκέμβριο του 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ το 2020 έκανε τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη «Misunderstood» («παρεξηγημένος»), το οποίο, όμως, αφαίρεσε έναν χρόνο αργότερα.

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«Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, είναι αρκετό για μένα», έλεγε στο podcast Studio 22.

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«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ» είχε αναφέρει ακόμη.

Ο 27χρονος μάλιστα είχε και μια σειρά από βίντεο ψυχικής υγείας στα social media που την ονόμαζε «Mental Health Mondays». Σε ένα από αυτά είχε μιλήσει για τις ομάδες αποκατάστασης στις οποίες συμμετείχε και για το πώς μπορεί κανείς να βρει κοινό έδαφος με άλλους ανθρώπους.

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Το 2025 είχε παραδεχθεί πως αν και η παιδική του ηλικία ήταν εξαιρετική, όταν ξεκίνησε να εργάζεται και απομακρύνθηκε από τον αθλητισμό «η ποιότητα της ζωής μου μειώθηκε ραγδαία».

Σε άλλο βίντεο είχε μιλήσει και για τα φάρμακα ψυχικής υγείας που λάμβανε, για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού.

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Η δεκαετή μάχη με τα ναρκωτικά

Η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ δίνοντας συνέντευξη στη Vogue τον Αύγουστο είχε παραδεχθεί την σκληρή μάχη που έδινε ο Πρίσλεϊ με τα ναρκωτικά.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», ανέφερε προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα.

«Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».



Θεωρούσε αναζωογονητικό το γεγονός πως ο αδελφός της μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη ζωή του.

«Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν», είχε αναφέρει.