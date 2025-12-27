Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη – 3 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Κωνσταντινούπολη όταν λεωφορείο έπεσε μέσα σε χαντάκι με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 3 άνθρωποι.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στην οδό Nazım Hikmet Bulvarı της συνοικίας Yeşilkent στην Κωνσταντινούπολη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου καθώς το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο μετά από έντονη βροχόπτωση, όπως αναφέρει η νομαρχία της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Esenyurt'ta midübüs şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/P2JbkgydEN— TRHaber (@trhaber_com) December 27, 2025

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.