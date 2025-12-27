Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη – 3 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι
Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο λόγω της βροχής
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Κωνσταντινούπολη όταν λεωφορείο έπεσε μέσα σε χαντάκι με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 3 άνθρωποι.
Το τραγικό δυστύχημα έγινε στην οδό Nazım Hikmet Bulvarı της συνοικίας Yeşilkent στην Κωνσταντινούπολη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου καθώς το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο μετά από έντονη βροχόπτωση, όπως αναφέρει η νομαρχία της πόλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.
