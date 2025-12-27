Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη – 3 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο λόγω της βροχής

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη – 3 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι
DEBATER NEWSROOM

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Κωνσταντινούπολη όταν λεωφορείο έπεσε μέσα σε χαντάκι με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 3 άνθρωποι.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στην οδό Nazım Hikmet Bulvarı της συνοικίας Yeşilkent στην Κωνσταντινούπολη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου καθώς το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο μετά από έντονη βροχόπτωση, όπως αναφέρει η νομαρχία της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ