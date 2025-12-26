Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατρών – Πύργου: Νεκρός ένας 16χρονος – Ένας 17χρονος ανάμεσα στους 4 τραυματίες

Ένα παιδί μόλις 16 ετών έχασε την ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Πατρών – Πύργου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, νεκρός είναι ένας 16χρονος ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο θλιβερό συμβάν. Οι τέσσερις τραυματίες (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας 17χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Λάππα, Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν τα 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.