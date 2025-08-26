Τραγωδία στη Λισαβόνα: 22χρονος ταυρομάχος σκοτώθηκε σε αρένα

Ένας 22χρονος ταυρομάχος, ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, έχασε τη ζωή του στο Campo Pequeno της Λισαβόνας στην Ισπανία, όταν προκάλεσε έναν ταύρο περίπου 700 κιλών.

Ο νεαρός άνδρας προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να το ελέγξει, αλλά ο ταύρος τον όρμησε με δύναμη, τον σήκωσε στον αέρα και τον έριξε στον τοίχο. Οι θεατές της αρένας των 6.848 θέσεων παρακολουθούσαν έντρομοι, ενώ άλλοι ταυρομάχοι συγκράτησαν τελικά το ζώο χρησιμοποιώντας τις πολύχρωμες κάπες τους.

Ο Τριντάντε μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε μέσα σε 24 ώρες λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε το γεγονός κατέρρευσε και πέθανε πιθανώς από το σοκ.

Ο Τριντάντε ήταν αναγνωρισμένος forcado, ειδικός ταυρομάχος που προκαλεί τον ταύρο να ορμήσει, ώστε μια ομάδα οκτώ ατόμων να τον ακινητοποιήσει με πάλη. Οι ταύροι δεν σκοτώνονται στην αρένα αλλά μεταφέρονται αργότερα για σφαγή, ενώ μερικά γενναία ζώα συνταξιοδοτούνται για αναπαραγωγή.

Πριν το περιστατικό, ο Τριντάντε επιχειρούσε μια «pega de cara», πιάσιμο από το πρόσωπο του ταύρου, που θα επέτρεπε στους συνεργάτες του να αναρριχηθούν πάνω στο ζώο και να το ακινητοποιήσουν. Ο νεαρός ακολουθούσε οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας του ήταν επίσης forcado στην ομάδα Sao Mancos.