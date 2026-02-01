Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Τορίνο: Συνελήφθη 22χρονος για επίθεση με σφυρί σε αστυνομικό

Η κατάσταση του αστυνομικού δεν είναι σοβαρή και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα

Τορίνο: Συνελήφθη 22χρονος για επίθεση με σφυρί σε αστυνομικό
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνελήφθη ένας 22χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση εναντίον ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Τορίνο, το βράδυ της Κυριακής.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, διακρίνεται ο αστυνομικός να δέχεται σφοδρή επίθεση με σφυρί και κλωτσιές, ενώ βρίσκεται στο έδαφος και χωρίς το κράνος του.

Ο αστυνομικός, 29 ετών, ο οποίος ονομάζεται Αλεσάντρο Καλίστα, βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, αλλά οι γιατροί τονίζουν ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα. Εν τω μεταξύ, παραμένει υπό παρακολούθηση και λαμβάνει υποστήριξη από ψυχολόγους για την ψυχική του υγεία.

