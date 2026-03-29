Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στα χωρικά του ύδατα

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε απαγόρευση στη θάλασσα, η οποία, όπως λέει, θα ισχύσει «μέχρι νεωτέρας» για την προστασία των ακτών του έθνους του Κόλπου, εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων από το Ιράν.

Η απαγόρευση θα ισχύει για τους ναυτικούς που χρησιμοποιούν αλιευτικά και σκάφη αναψυχής και θα ισχύει καθημερινά από τις 6 μ.μ. έως τις 4 π.μ. τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Τα νέα μέτρα επιβάλλονται λόγω της «κατάφωρης ιρανικής επιθετικότητας» και των «σοβαρών κινδύνων» που αυτή θέτει για την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων, ανέφερε το υπουργείο.

Προέτρεψε «όλους τους ναυτικούς να συμμορφώνονται με τα χρονοδιαγράμματα απαγόρευσης της ναυσιπλοΐας και να αποφεύγουν την προσέγγιση των ακτών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και να αποφύγουν τη νομική ευθύνη».