Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη και την Βηρυτό – Απαντάει με επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν το Ιράν (Bίντεο)

Ότι έπληξαν σήμερα, Παρασκευή (06/03), 400 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό Ιράν, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), καθώς εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και αποθήκες που περιείχαν drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι IDF υπολογίζουν ότι το Ιράν έχει ακόμη 100-200 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν ήδη καταστραφεί πάνω από 300 εκτοξευτές στον τρέχοντα πόλεμο. Ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις για να «εντοπίσει» τους υπόλοιπους εκτοξευτές και να «περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την εμβέλεια των πυραυλικών επιθέσεων προς το Ισραήλ».

Επίσης, οι IDF ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός κινητού συστήματος αεράμυνας, ενώ Ιρανοί στρατιώτες εργάζονταν για να το μετακινήσουν από το Shahrud – ανατολικά της Τεχεράνης – σε άλλη τοποθεσία στο Ιράν.

חיל האוויר תוקף ברגעים אלו במערב איראן: הותקפו יותר מ-400 תשתיות של משטר הטרור האיראני



הותקפה מערכת הגנה שהייתה בדרכה לעמדת שיגור



חיל האוויר ממשיך לתקוף במערב איראן. לאורך היום, הוטלו חימושים רבים לעבר יותר מ-400 מטרות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים במערב איראן.



בין… pic.twitter.com/qlRN4jpTB6 March 6, 2026

Επίθεση στο Τελ Αβίβ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ.

Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει διανείμει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες – σώζουν ζωές.

Πρέπει να εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την ειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή θα είναι δυνατή μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Πρέπει να συνεχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Το Ισραήλ χτύπησε την αρχαία πόλη Τύρο του Λιβάνου

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ χτύπησε την αρχαία πόλη Τύρου του Λιβάνου, όπου έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είδε στο σημείο διασώστες να ανακτούν μία σορό, κοντά στον αρχαίο ιππόδρομο της πόλης.

Israeli strikes on Lebanon's ancient coastal city of Tyre left entire neighborhoods buried under rubble. Israel said it targeted Hezbollah. The UNESCO World Heritage site is home to both Christians and Muslims. pic.twitter.com/9nIPSlEZ3s ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 25, 2024

«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χτύπημα στην περιοχή με τα ερείπια της πόλης Τύρο», κοντά στο παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων Μπας, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το Μπας είναι ένα από τα δώδεκα παλαιστινιακά στρατόπεδα προσφύγων στον Λίβανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζονται τα πλήγματα

Τα πλήγματα συνεχίστηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή, από την Τεχεράνη μέχρι μεγάλες πόλεις του Κόλπου, το Ιρακινό Κουρδιστάν και τον Λίβανο, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του οποίου φεύγουν για να γλιτώσουν από τις μάχες.

Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου από νότιες συνοικίες της Βηρυτού έδειχναν κατεστραμμένα κτίρια και απανθρακωμένα αυτοκίνητα μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν για να γλιτώσουν από τον όλεθρο.

«Οι συνέπειες αυτής της μετακίνησης σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και του νότιου τμήματος της χώρας, προπύργια της Χεζμπολάχ, αποκρίθηκαν στις εντολές μαζικής εκκένωσης που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός. Τα προάστια έχουν σχεδόν αδειάσει εντελώς, έπειτα από «μαζική έξοδο», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίστηκαν. Ένα από αυτά έπληξε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, δεκαώροφο κτίριο, κοντά σε κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων στη Σαΐντα, κυριότερη πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έδωσε απολογισμό επτά νεκρών και επτά τραυματιών, τους οποίους φρόντισαν διασώστες μέσα σε συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα του AFPTV.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έθεσαν στο στόχαστρο την περιφέρεια Μπααλμπέκ (ανατολικά), μεταξύ των οποίων και την κοινότητα Ντούρις, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων προς τον νότο, όπου σχηματίστηκε ένας κρατήρας τουλάχιστον δέκα μέτρων.

Πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» στο Ιράν

Η κρίση «αποτελεί μια μεγάλη ανθρωπιστική επείγουσα ανάγκη που απαιτεί άμεση απόκριση», προειδοποίησε στη Γενεύη ο Αγιάκι Ίτο, διευθυντής καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το Σάββατο από κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία σε κυβερνήσεις και οικονομικούς παράγοντες πόσο μάλλον που το θέμα της διάρκειάς του τίθεται πλέον ανοικτά.

Η αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν θα ήταν «χάσιμο χρόνου» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέκλεισε ωστόσο ένα γρήγορο τέλος: «δεν είμαστε παρά στην αρχή των μαχών».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «σε μεγάλη κλίμακα» την Τεχεράνη και ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων σε διάφορες συνοικίες.

Πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ, σήμερα Παρασκευή, ημέρα προσευχής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, κρατώντας εικόνες του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη.

Όμως «η πόλη άδειασε, πολλοί άνθρωποι έφυγαν», λέει ο Ρόμπερτ Αμασιάν, 60 ετών, ένας επιχειρηματίας στην Τεχεράνη με τον οποίο μίλησε το Γαλλικό Πρακτορείο καθώς διέσχιζε τα σύνορα του Ιράν με την Αρμενία. «Ακούγεται ο ήχος εκρήξεων (…) τουλάχιστον πέντε με έξι φορές τη μέρα».

Η απάντηση της Τεχεράνης

Στο στρατιωτικό πεδίο, οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με μια «συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και με εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Kheibar, θέτοντας στο στόχαστρο στόχους στο κέντρο του Τελ Αβίβ».

Σειρά εκρήξεων ακούστηκαν σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Όμως οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δεν έκαναν λόγο για θύματα.

Το Ιράν συνέχισε επίσης να πλήττει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας του Κουβέιτ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, με τις αρχές να αναφέρουν «επιθέσεις με πυραύλους και drones».

Το ίδιο και στο Μπαχρέιν, όπου ήχησαν οι σειρήνες και όπου επλήγησαν ένα ξενοδοχείο και άλλα κτίρια. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ δήλωσαν από την πλευρά τους ότι απέκρουσαν επιθέσεις.

🇺🇸🇮🇷| Irán afirma que ha lanzado misiles hipersónicos contra las bases estadounidenses en Bahrein. pic.twitter.com/Zez0xCvLDh— Jan20 (@sanchez_an22376) March 6, 2026

Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλήγματα έθεσαν επίσης στο στόχαστρο οργανώσεις των Κούρδων του Ιράν στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) στην εξορία.

«Οι βάσεις μας βρίσκονται υπό τα πυρά του Ιρανού εχθρού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος του PDKI. «Έπειτα από μία επίθεση σήμερα το πρωί, οι εγκαταστάσεις μας τέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο (…) από έξι drones».

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι «έχουν γίνει τα πάντα για» μία επίθεση των κουρδικών πολιτοφυλακών εναντίον της Τεχεράνης, χωρίς να διευκρινίζει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους παρέχουν οποιαδήποτε υποστήριξη.

Πολεμική για το πλήγμα σε σχολείο

Έπειτα από μία εβδομάδα πολέμου, μια ενοχλητική πολεμική για την Ουάσινγκτον βγήκε στο φως.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ζήτησε η αμερικανική έρευνα για τον βομβαρδισμό ενός σχολείου στη Μινάμπ (νότιο Ιράν) να είναι «ταχεία» και «διαφανής».

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ παραδέχθηκαν αυτό το πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου, που προκάλεσε 150 θανάτους σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είχε πρόσβαση στο σημείο ούτε μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον απολογισμό και τις περιστάσεις του γεγονότος.

Η τραγωδία μπορεί να οφείλεται σε αμερικανικό βομβαρδισμό που είχε αρχικά στόχο ιρανική βάση του Πολεμικού Ναυτικού που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τους New York Time.

Ανώνυμες αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Ρόιτερς δήλωσαν πως Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν «πιθανό» οι αμερικανικές δυνάμεις να «φέρουν την ευθύνη».

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 217 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 683 έχουν τραυματιστεί από τη Δευτέρα. Το ιρανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 926 νεκρούς στο πρακτορείο Irna, ένας αριθμός μικρότερος εκείνου άλλων επίσημων πηγών.

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά άμαχοι, σκοτώθηκαν στις χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων ένα 11χρονο κοριτσάκι από το Ιράν στο Κουβέιτ. Στο Ισραήλ , ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα νεκρούς.

Ούτε το Γαλλικό Πρακτορείο μπόρεσε να επιβεβαιώσει κάποιον από αυτούς τους αριθμούς.