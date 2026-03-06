Επίθεση με drones στο Μπαχρέιν από το Ιράν

Ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν επτά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αστικών και κατοικημένων συνοικιών στο Μπαχρέιν το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε την Παρασκευή ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ.

Ο Κούπερ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε 12 διαφορετικές χώρες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν. «Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», δήλωσε ο Κούπερ.