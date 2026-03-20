“Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει” – Η καταγγελία του δημοσιογράφου του Russia Today που έσκασε δίπλα του πύραυλος (βίντεο)

Σοκαρισμένος εξακολουθεί να είναι ο δημοσιογράφος του Russia Today, Στιβ Σουίνι, μετά τον πύραυλο που έσκασε δίπλα του κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.

Ο Σουίνι, που τραυματίστηκε από την επίθεση, σε βίντεο που ανήρτησε το tiktok, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπάθησε να τον σκοτώσει λέγοντας: «Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων — μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα».

@theroguednc Steve Sweeney, an RT British journalist who survived an earlier Israeli strike, says he is safe but urged people to focus on what he called the larger crisis in southern Lebanon. He said he believes he was targeted because of his reporting. ♬ original sound – RogueDNC

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους» συνεχίζει στο βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today.

«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» καταλήγει ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.