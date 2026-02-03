Το Ιράν ζητεί οι διμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν

Το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, και η ατζέντα να περιοριστεί αποκλειστικά σε διμερείς συνομιλίες για τα πυρηνικά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

«Θέλουν μόνο να συζητήσουν για τα πυρηνικά με τους Αμερικάνους, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριλάβουν κι άλλα ζητήματα, όπως τους (βαλλιστικούς) πυραύλους και τις δραστηριότητες των εντολοδόχων του Ιράν στην περιοχή», ανέφερε στο Reuters διπλωμάτης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αξίωση της Τεχεράνης περί αλλαγής της ατζέντας αλλά και του τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών εγείρει ανησυχία για ενδεχόμενο διπλωματικό ναυάγιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Περιφερειακοί παράγοντες καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει οδηγήσει σε εκατέρωθεν απειλές για αεροπορικά πλήγματα.

Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικό μαχητικό F-35 κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.

Ακολούθως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News πως οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν αργότερα αυτήν την εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ «έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές».

Χθες Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, είναι πιθανό «να γίνουν κακά πράγματα».

Ιρανική διπλωματική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν είναι ούτε αισιόδοξη ούτε απαισιόδοξη ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν είναι αδιαπραγμάτευτες και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο.

