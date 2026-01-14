Το Ιράν προειδοποιεί: “Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν δεχθούμε επίθεση από τις ΗΠΑ”

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, κι ενώ οι νεκροί από τις διαδηλώσεις αυξάνονται δραματικά.

Όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν… ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι έχει διακοπεί η «απευθείας επικοινωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters, μέλη του προσωπικού στην αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ έλαβαν οδηγίες για να την εγκαταλείψουν έως απόψε το βράδυ.

Ξεπέρασαν τους 2.570 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες απειλές Τραμπ λίγο πριν τον απαγχονισμό του πρώτου διαδηλωτή



Την ίδια ώρα, η αγωνία για τον 26χρονο Ιρανό διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί σήμερα διά απαγχονισμού, έχει χτυπήσει κόκκινο.

O 26χρονος κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του για συμμετοχή σε διαδηλώσεις και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το καθεστώς εντείνει την βάναυση καταστολή των διαφωνούντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Erfan Soltani’s life is in immediate danger, and urgent action is needed to stop an unlawful execution. pic.twitter.com/AmHt8fengG — Daughters of Persia (@fightforpersia) January 12, 2026

Συγγενής του Σολτάνι δήλωσε ότι ιρανικό δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο «με εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία», ενώ εκπρόσωπος της Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα “Hengaw” δήλωσε ότι «ποτέ δεν έχουν δει μια υπόθεση να προχωράει τόσο γρήγορα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεικτική της σκληρότητας του καθεστώτος της Τεχεράνης είναι η πληροφορία από ΜΚΟ ότι ο Σολτανί είχε μόνο 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του, με τους Ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας να ενημερώνουν τους συγγενείς ότι θα ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός τους πριν ο νεαρός αντιμετωπίσει τον δήμιο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη (14/1/26). «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε. EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."



Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

«Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, χθες Τρίτη, ο Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν», προειδοποιώντας ότι οι «δολοφόνοι και κακοποιητές θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι μορφή θα μπορούσε να λάβει η υποσχόμενη βοήθεια.

Τέλος, σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα.

Μάλιστα, δίνει ειδική οδηγία να φύγουν από την χώρα οδικώς προς Τουρκία και Αρμενία καθώς είναι η πιο ασφαλής τρόπος να εγκαταλείψουν την χώρα εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων που έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς πίσω τους.

Επισημαίνει ακόμα ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν κλιμακώνονται, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν.