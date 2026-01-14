Κατάρ: Οδηγίες να απομακρυνθεί προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ μετά τις απειλές του Ιράν

Οδηγίες να εγκαταλείψουν την αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης έλαβαν ορισμένα μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters, μετά τις απειλές του Ιράν για ενδεχόμενο χτύπημα σε περίπτωση παρέμβασης των ΗΠΑ.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν προειδοποιεί: “Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν δεχθούμε επίθεση από τις ΗΠΑ”

Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν… ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι έχει διακοπεί η «απευθείας επικοινωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

Ξεπέρασαν τους 2.570 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.