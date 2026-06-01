Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν τελειώσει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη Δευτέρα την πιθανή κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNBC τόνισε πως «δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου». Παράλληλα, πιστεύει πως οι παρατεταμένες συνομιλίες «άρχισαν να γίνονται πολύ βαρετές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είχε ρωτηθεί σχετικά με την αναφορά ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα διακόψουν τις επικοινωνίες με τις ΗΠΑ λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα ρωτήσει» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «τι συμβαίνει με τον Λίβανο». Το Reuters ανέφερε αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν μετά από δημοσίευμα νωρίτερα τη Δευτέρα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη υπόσχεται να «αποκλείσει εντελώς» το Στενό του Ορμούζ, εκτός από το να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις.

«Νομίζω ότι το πετρέλαιο θα πέφτει σαν βράχος πολύ κοντά, ξέρετε, πολύ κοντά», είπε ο Τραμπ.

Αλλά επέμεινε επίσης ότι οι Αμερικανοί που κατανοούν τη σημασία της ανάσχεσης των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν δεν θα έχουν αντίρρηση για τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα του πολέμου.

«Μόλις εξηγήσεις ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν λίγο περισσότερο», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές στα πρατήρια θα μειωθούν «πολύ γρήγορα». Αλλά επίσης επανειλημμένα άφησε να εννοηθεί ότι δεν βιάζεται να επανεκκινήσει τις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Αν τελείωσαν, τελείωσαν. Αν όχι, ξέρετε, νομίζω ότι χρειάστηκαν πολύ χρόνο. Ειλικρινά, νόμιζα ότι άρχισαν να γίνονται πολύ βαρετά», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC.