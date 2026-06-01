Επικοινώνησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ ο Τραμπ: «Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν»

Συνομιλίες τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με την Χεζμπολάχ είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συμφωνία και με τις δυο πλευρές για να σταματήσουν οι επιθέσεις.

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό, και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλοι οι πυροβολισμοί — ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί, και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ» είπε.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε στην πλατφόρμα του γράφοντας πως οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχείς ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» έγραψε ο Τραμπ.

Αναβλήθηκε «μεγάλη επίθεση» στη Βηρυτό από το Ισραήλ μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Σε αναστολή μεγάλης επίθεσης στην Βηρυτό του Λιβάνου προχώρησε το Ισραήλ την Δευτέρα 1/6 μετά από επέμβαση των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kan.org.il. «στο Ισραήλ, σήμερα (Δευτέρα) έγιναν προετοιμασίες για επίθεση στη συνοικία Χαντάχια στη Βηρυτό, ξεκινώντας από σήμερα το πρωί, αλλά τις τελευταίες ώρες, λόγω αμερικανικής παρέμβασης, η επίθεση αναβλήθηκε».

Τις τελευταίες ώρες, λαμβάνει χώρα ένας πυρετώδης γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για να ασκηθεί πίεση στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τα πυρά προς το βόρειο Ισραήλ και να αποτραπεί η πιθανότητα κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πρόσθετες συνομιλίες σε επίπεδο εργασίας.

Σήμερα το πρωί, αναφέρθηκε στο Kan News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν μια κίνηση για την προώθηση των συνομιλιών, βάσει της οποίας η Χεζμπολάχ θα υποχρεούται να σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απέχει από την επίθεση στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ έλαβε υπόψη του ότι η έκδοση της προειδοποίησης πριν από τις επιθέσεις θα μπορούσε να βλάψει τις αυριανές συνομιλίες μεταξύ των χωρών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Το άτομο που ηγείται των συνομιλιών για την επίτευξη ευρείας κατάπαυσης του πυρός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει επίσης προγραμματιστεί να συμμετάσχει στις αυριανές συνομιλίες και να τις φιλοξενήσει. Όπως αναφέρθηκε χθες στο Kan News , το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο σε αυτό το στάδιο, κάτι που εξέφρασε στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.