Συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα “βλέπει” ο Τραμπ – Ρευστό σκηνικό στον Λίβανο παρά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία

Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως αποτέλεσμα διπλωματικών παρεμβάσεων.

Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που μαίνεται, η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, μια συμφωνία που μπορεί να ανατρέψει τις απειλές του Ιράν για πάγωμα των συνομιλιών και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, αφού αίρεται η προϋπόθεση που έθετε, την παύση δηλαδή των επιθέσων στο Λίβανο.

Παρά την εξέλιξη αυτή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πως, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά ισραηλινών πόλεων και πολιτών, το Ισραήλ θα πλήξει «τρομοκρατικούς στόχους» στη Βηρυτό.

Η πορεία των συζητήσεων πάντως για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ακόμα ασαφής, καθώς σήμερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε το «πάγωμα» των συνομιλιών και απείλησε το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Αντίθετα, ο Τραμπ επέμεινε πως οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό» ενώ σημείωνε πως μίλησε, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» με τη Χεζμπολάχ, αποκομίζοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα του Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα «βλέπει» ο Τραμπ

Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο ABC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι παρενέβη προσωπικά για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Μιλώντας στον επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσινγκτον, Τζόναθαν Καρλ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι επαφές με την Τεχεράνη βρίσκονται σε θετική τροχιά και ότι σύντομα θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία τόσο για την παράταση της εκεχειρίας όσο και για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Φαίνεται καλό, φαίνεται καλό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα προέκυψε μια ένταση, η οποία, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίστηκε άμεσα. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ένταση προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επικοινώνησε τόσο με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ όσο και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολούν, και μίλησα με τον Μπίμπι και είπα να μην πυροβολούν, και οι δύο σταμάτησαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον» δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικότερη ακόμη και από μια στρατιωτική επιτυχία. «Θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη» είπε, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που συνοδεύουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι απλό θέμα. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, μια πολύ μεγάλη χώρα που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο γι’ αυτούς. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο ούτε από τη δική μας πλευρά. Αλλά παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε» σχολίασε.

Σε ερώτηση για το πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το μνημόνιο κατανόησης, που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε ότι οι σχετικές συζητήσεις ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της επόμενης εβδομάδας.

«Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. «Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά ακόμη σημεία» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Γκαλιμπάφ: Η εκεχειρία Ιράν – ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, φέρεται να δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκαλιμπάφ μετέφερε το μήνυμα αυτό στον πρόεδρο του λιβανέζικου Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, υπογραμμίζοντας ότι μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο διμερές επίπεδο, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και στις περιφερειακές εχθροπραξίες. بحديثي مع أخي دولة الرئيس نبيه برّي، أكّدت إنّه إذا استمرّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، مش بس رح نوقّف مسار التفاوض، بل رح نكون بمواجهة مباشرة مع العدو.



عاشت المقاومة.



عاش الدفاع عن الأرض.



وعاشت الأخوّة بين الشعبين اللبناني والإیراني.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις σε πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου

Αν και η κατάσταση στο Ιράν έχει ηρεμήσει από τη στιγμή που μπήκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, στον Λίβανο οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς για άλλες χθες Δευτέρα το βράδυ, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη στον Λίβανο θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Ενώ σήμερα «στη 01:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα (…) με απευθείας πλήγμα ρουκέτας» καταστρέφοντάς το, ανέφερε η Χεζμπολάχ μέσω Telegram, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν μετά τις 23:00 τρία άρματα Μερκάβα, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα. Ακόμη, ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός του θα έπληττε νότιες συνοικίες στη Βηρυτό αν η Χεζμπολά ανοίξει πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, εξωθώντας μέρος του πληθυσμού τους να φύγει από τη λιβανική πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως πως δεν υπάρξει «μείζων επιδρομή στη Βηρυτό».

Το Πακιστάν αναφέρει ότι το Ιράν ζήτησε τη βοήθειά του για τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ζήτησε από το Ισλαμαμπάντ να συμβάλει στη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης στην περιοχή και να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της κατάπαυσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Deputy Prime Minister / Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke with the Foreign Minister of Iran, Seyed Abbas Araghchi @Araghchi to discuss the current regional situation and developments of mutual interest.



FM Araghchi expressed serious concern over… pic.twitter.com/Sfmj6bpU73— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 1, 2026

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε επίσης τη «σοβαρή ανησυχία» του για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ στον Λίβανο και την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για πιθανές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.