Ιράν: Ο Ερφάν Σολτάνι που θα εκτελεστεί δι’ απαγχονισμού από τον Χαμενεΐ θα περάσει μόλις 10 λεπτά με την οικογένεια του

Στο Ιράν το λουτρό αίματος συνεχίζεται στην 3η βδομάδα εξεγέρσεων καθώς οι διεθνείς διαμαρτυρίες για την βίαιη καταστολή τους γίνεται όλο και πιο έντονες.

Το καθεστώς του Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει αύριο (14/1) τον πρώτο διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων που ακολούθησαν τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για τον νεαρό Ερφάν Σολτάνι που αναμένεται να κρεμαστεί αφού του επιτραπεί να δει την οικογένεια του για 10 λεπτά!

Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, χωρίς ωστόσο – όπως καταγγέλλεται – να του αποδοθούν σαφείς κατηγορίες ή να του δοθεί δυνατότητα υπεράσπισης. Ο 26χρονος, ιδιοκτήτης καταστήματος ένδυσης, συνελήφθη στο σπίτι του στο Φαρντίς της πόλης Καράτζ, μεταφέρθηκε στη φυλακή και, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Η Arina Moradi, μέλος του Οργανισμού Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία μίλησε με την οικογένεια του Soltani, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι αγαπημένοι του ήταν «σοκαρισμένοι» και «απελπισμένοι» από την κατάσταση. «Ο γιος τους δεν ήταν ποτέ πολιτικός ακτιβιστής, απλώς μέρος της νεότερης γενιάς που διαμαρτυρόταν για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν », είπε.

Η Μοράντι σημείωσε ότι η δικαστική διαδικασία για αυτήν την υπόθεση είναι πρωτοφανής, καθώς έχει επιταχυνθεί σημαντικά με τρόπο που ο οργανισμός της Hengaw σπάνια έχει δει.

«Δεν του δόθηκε καμία πρόσβαση στον δικηγόρο του, η κατηγορία δεν είναι σαφής, [και οι αρχές] δεν έχουν απαγγείλει επίσημη κατηγορία στην οικογένεια, αλλά δήλωσαν ότι η σύλληψη έγινε λόγω της σχέσης του με τη διαμαρτυρία», είπε.

«Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και δεν υπήρχαν πληροφορίες γι’ αυτόν για μέρες πριν οι αρχές καλέσουν την οικογένεια και ανακοινώσουν ότι συνέλαβαν τον γιο τους και ότι θα εκτελεστεί την Τετάρτη – δηλαδή αύριο».

Ένας Ιρανός αξιωματούχος παραδέχτηκε στο Reuters ότι περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαμαρτυρίες, κατηγορώντας «τρομοκράτες» για τους θανάτους αμάχων και προσωπικού ασφαλείας.