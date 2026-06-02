Συγκρατημένη πτώση για το πετρέλαιο μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ

Αναπτερώνονται οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σταθεροποιητικές τάσεις.

Στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης 2/6 στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, μετά το έντονο ανοδικό ξέσπασμα των προηγούμενων συνεδριάσεων, το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 91,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 94,42 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 0,56 δολαρίων ή 0,59%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με το μέλλον των συνομιλιών με το Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CNBC και τον δημοσιογράφο Έιμον Τζέιβερς, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στο ενδεχόμενο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. «Δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν οι συνομιλίες έχουν τερματιστεί, προσθέτοντας ότι «πήραν υπερβολικά πολύ χρόνο» και ότι «είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν μετά από δημοσιεύματα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Ιράν μελετά ακόμη και το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Επίσης, οι αρχές στη Λιβύη ζήτησαν να καλυφθεί όλη η λιβανέζικη επικράτεια από οποιαδήποτε παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χεζμπολάχ και Τελ Αβίβ.