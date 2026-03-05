Επίθεση drones και πυραύλων του Ιράν σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν, απειλές από το Μπακού – Οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε σήμερα Πέμπτη 5/3 στην έκτη ημέρα του, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν πλήγματα, και τις συκρούσεις να έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την περιοχή.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου που άρχισε η επιχείρηση «Επική Οργή», με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, την καταστροφή των πυρηνικών και του οπλοστασίου του, οι συγκρούσεις γενικεύονται σε έναν ανελέητο περιφερειακό πόλεμο.

"100 Hours" of Operation Epic Fury.

Εν τω μεταξύ, στο τραπέζι φαίνεται πως έχει ήδη μπει η επόμενη φάση του πολέμου και σε αυτή πιθανότατα θα έχουν κεντρικό ρόλο οι Κούρδοι, με στήριξη της Μοσάντ και της CIA.

Σύμφωνα με το Axios, μαχητές από αρκετές κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Μια κουρδική χερσαία επίθεση θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση, που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.

Επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν

Νέα κλιμάκωση στην περιοχή, καθώς ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν την Πέμπτη», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, “το Ιράν χτύπησε με drone στο έδαφός μας, τραυματίστηκαν δύο πολίτες” και απειλεί με αντίδραση το Ιράν.

«Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον» διαμηνύεται.

Ο Ιρανός διπλωμάτης που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν κλήθηκε στο αζέρικο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μπακού:

“Γύρω στο μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ένα drone χτύπησε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο drone έπεσε κοντά σε ένα σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμό δύο πολιτών.

Αυτή η επίθεση εναντίον του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.

Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Μοτζτάμπα Ντεμιρτσίλου, κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας".



İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumları barədə bəyanat



⬇️⬇️⬇️https://t.co/9r6dAtC3Ap



ENG



Statement on drone attacks against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the… pic.twitter.com/JJhnm0WYs8— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 5/3 ότι χτύπησαν ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

«Το πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Περσικό Κόλπο από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim. BREAKING: IRGC claims it hit US tanker in northern Gulf



🔴 LIVE updates: https://t.co/LExdps7M6O

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μόνο για πλοία που προέρχονται από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ευρώπη και άλλους δυτικούς συμμάχους.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και αποφάσεων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ», ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι αν εντοπιστούν πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ευρώπη «και στους υποστηρικτές τους», «θα δεχθούν σίγουρα πλήγμα».



The IRGC warns U.S., Israeli, and European vessels supporting them "will certainly be hit" if observed in the strait.



Source: Al Jazeerapic.twitter.com/NW8EVlMXj2 https://t.co/BwfpR1ZaxO— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026

Η δήλωση, που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, δεν δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επίθεση ανοικτά της ακτής του Κουβέιτ νωρίτερα σήμερα, όταν στόχος ήταν επίσης ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με την έκθεση του βρετανικού στρατού από το Κέντρο Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΗΠΑ σε Ισραήλ: «Συνεχίστε, είμαστε μαζί σας»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ, είχε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσθε στην οποία του είπε να «συνεχίσει μέχρι το τέλος – είμαστε μαζί σας».



Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας το τηλεφώνημα Κατ-Χέγκσεθ έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

.

«Ο κ. Κατζ ζήτησε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη μεγάλη υποστήριξη προς το Ισραήλ και σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ… του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Νετανιάχου κατά του Ιράν αλλάζει την ιστορία της περιοχής και του κόσμου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Πιτ Χέγκσθε «επαίνεσε την άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ των στρατών και τις δυνατότητες του IDF».

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για τη βύθιση της φρεγάτας στη Σρι Λάνκα

Ανάρτηση στο Χ σχετικά με τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο στη Σρι Λανκα με αποτέλεσμα 87 Ιρανοί να χάσουν τη ζωή τους έκανε το πρωί της Πέμπτης 5/3 ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set.

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν. Η φρεγάτα Dena, φιλοξενούμενη του Ινδικού Ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση. Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν» γράφει ο Ιρανός ΥΠΕΞ. https://t.co/PiqQpVIrMu pic.twitter.com/Wc1e0B0um7— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, την επίθεση πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ.

Ένας από τους αξιωματούχους στις ΗΠΑ είπε ότι η επίθεση εκτελέστηκε από υποβρύχιο του αμερικανικού στρατού.

Μέλονι: Στέλνουμε βοήθεια για την αεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου

Η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει βοήθεια για την αεροπορική άμυνα στις χώρες του Κόλπου δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.



«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιταλία σκοπεύει να στείλει βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, συγκεκριμένα στον τομέα της άμυνας και ιδίως της αεροπορικής άμυνας», δήλωσε η κυρία Μελόνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.



«Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι φιλικές χώρες, αλλά κυρίως στο ότι δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες έχουν αποσταλεί εκεί – άνθρωποι που θέλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε», πρόσθεσε.

Σειρήνες στα σύνορα Ισραήλ – Ιορδανίας για ύποπτο drone

Σήμερα το πρωί ήχηαν σειρήνες που προειδοποιούσαν για πιθανή εισβολή drone στα σύνορα του Ισραήλ με την Ιορδανία.

Ιράν: Δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο προς την Τουρκία

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάντως, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν αναφέρουν ποιος ήταν ο προορισμός του πυραύλου.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε επίσης ότι η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον της.

Αμέσως μετά, Τούρκος αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πως η Τουρκία «δεν ήταν στόχος. Πιστεύουμε πως στόχος ήταν βάση στην ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά ξέφυγε από την πορεία του».

Σύμφωνα πάντως με το ΝΑΤΟ, στόχος του βαλλιστικού πυραύλου ήταν η Τουρκία.

Νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 07:50 ότι αρχίζει να διεξάγει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης. צה"ל החל בגל תקיפות נוסף בטהרן



צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει άλλο ένα κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, με τις επιθέσεις αυτές να έχουν στόχο «τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε όλη την πρωτεύουσα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη είπαν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

«Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μέσω Telegram.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

Επιπλέον, ο IDF διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο. תיעוד: תקיפת משגר טילים ומערכת הגנה באיספהאן ובקם שבאיראן



כלי טיס של חיל-האוויר תקפו והשמידו במרחב קם שבאיראן משגר טיל בליסטי, חמוש ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל.



בנוסף, הושמדה מערכת הגנה שנועדה לפגוע במטוסי חיל-האוויר באיספהאן.



תקיפות אלה מצטרפות למאמץ לפגיעה במערכי האש של… pic.twitter.com/EDkNBMoOpL— Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νωρίτερα την εκτόξευση «πυραύλων από το Ιράν κατευθυνόμενων προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Πρόσθεσε ότι έχει σταλεί μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται και κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» σπεύδοντας σε καταφύγια.

Το Ιράν αναφέρει ότι στόχευσε αρχηγεία κουρδικών ομάδων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική ανακοίνωση, ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν τρεις πυραύλους εναντίον εγκαταστάσεων κουρδικών οργανώσεων που αντιτίθενται στο καθεστώς της Τεχεράνης στο βόρειο Ιράκ.

Οι επιθέσεις στόχευσαν βάσεις και υποδομές κουρδικών ένοπλων ομάδων που δραστηριοποιούνται στο αυτόνομο Κουρδιστάν του Ιράκ, περιοχή όπου εδώ και χρόνια έχουν καταφύγει ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις.

Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έγινε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν στόχος μιας σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF. Μεταξύ των στόχων ήταν ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στις αεροπορικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, το οποίο είναι υπεύθυνο για επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ. במהלך הלילה: צה״ל תקף בביירות מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.



בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.



המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון… pic.twitter.com/mT6fxz4z04— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026

«Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και των ισραηλινών αμάχων», αναφέρει ο ισραηλινος στρατός.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αργά το βράδυ της Τετάρτης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε οδικό άξονα προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στη νότια Συρία

Το συριακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA ανέφερε την Τετάρτη ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή στη νότια Συρία, αλλά και ότι πραγματοποίησαν εισβολή στην περιοχή Ουάντι αλ-Ρακάντ, δυτικά της Νταράα.

Κατά πληροφορίες επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην περιοχή και εγκατέστησαν σημείο ελέγχου. Ακόμη, Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος δρόμου ενώ συνέλαβαν και δύο άτομα.

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Αυτό το τελευταία είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από το στενό του Χορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.

Χθες Τετάρτη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από δυο πυραύλους καθώς προσπαθούσε να περάσει από τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όπου έχουν ακινητοποιηθεί πολλά άλλα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που έχουν την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό, διαβεβαίωσαν ότι διατηρούν τον «πλήρη» έλεγχο του στενού από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι τύπου κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ (κεντρικά), την έκτη ημέρα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ Χαρτζ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου