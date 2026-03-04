Σρι Λάνκα: Υποβρύχιο των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση στο ιρανικό πολεμικό πλοίο – Τουλάχιστον 80 νεκροί

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε την επίθεση που χτύπησε ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα, ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους στις ΗΠΑ είπε ότι η επίθεση εκτελέστηκε από υποβρύχιο του αμερικανικού στρατού.

Πριν από λίγο, εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε πως ανασύρθηκαν οι πρώτοι σοροί, που ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πλήρωμα του ιρανικού στρατιωτικού πλοίου που νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των νεκρών, ενώ οι αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση των πτωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές του Πολεμικού Ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί.

Τριάντα δύο άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται.

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του ναυαγίου.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι 32 άνθρωποι, που τραυματίσθηκαν κατά το περιστατικό, διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονται σε κρατικό νοσοκομείο στο νότιο λιμάνι του Γκάλε.

Το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την Πολεμική Αεροπορία της Σρι Λάνκα. Τα δύο σώματα άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.