Ιρανικά drones και πύραυλοι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν – Απειλεί με αντίδραση το Μπακού (βίντεο)

Σε αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε στο πρακτορείο: «Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν την Πέμπτη».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

Απειλεί με αντίδραση το Αζερμπαϊτζάν

Το Αζερμπαϊτζάν απειλεί με αντίδραση το Ιράν μετά τα πλήγματα με drones, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης» επισημαίνεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μπακού

«Γύρω στο μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ένα drone χτύπησε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο drone έπεσε κοντά σε ένα σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμό δύο πολιτών.

Αυτή η επίθεση εναντίον του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.

Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Μοτζτάμπα Ντεμιρτσίλου, κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 5/3 ότι χτύπησαν ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

«Το πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Περσικό Κόλπο από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim.

BREAKING: IRGC claims it hit US tanker in northern Gulf



🔴 LIVE updates: https://t.co/LExdps7M6O pic.twitter.com/dEDxCxVNMq— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 5, 2026

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μόνο για πλοία που προέρχονται από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ευρώπη και άλλους δυτικούς συμμάχους.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και αποφάσεων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ», ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι αν εντοπιστούν πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ευρώπη «και στους υποστηρικτές τους», «θα δεχθούν σίγουρα πλήγμα».

🚨🇮🇷🇺🇸 BREAKING: Iran's IRGC claims it hit a U.S. tanker in the northern Gulf.



The IRGC warns U.S., Israeli, and European vessels supporting them "will certainly be hit" if observed in the strait.



Source: Al Jazeerapic.twitter.com/NW8EVlMXj2 https://t.co/BwfpR1ZaxO— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026

Η δήλωση, που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, δεν δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επίθεση ανοικτά της ακτής του Κουβέιτ νωρίτερα σήμερα, όταν στόχος ήταν επίσης ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με την έκθεση του βρετανικού στρατού από το Κέντρο Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΗΠΑ σε Ισραήλ: «Συνεχίστε, είμαστε μαζί σας»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ, είχε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσθε στην οποία του είπε να «συνεχίσει μέχρι το τέλος – είμαστε μαζί σας».



Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας το τηλεφώνημα Κατ-Χέγκσεθ έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

«Ο κ. Κατζ ζήτησε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη μεγάλη υποστήριξη προς το Ισραήλ και σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ… του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Νετανιάχου κατά του Ιράν αλλάζει την ιστορία της περιοχής και του κόσμου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Πιτ Χέγκσθε «επαίνεσε την άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ των στρατών και τις δυνατότητες του IDF».