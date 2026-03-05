Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας – “Σεβόμαστε την εθνική της κυριαρχία”

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάντως, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν αναφέρουν ποιος ήταν ο προορισμός του πυραύλου.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε επίσης ότι η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον της.

Αμέσως μετά, Τούρκος αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πως η Τουρκία «δεν ήταν στόχος. Πιστεύουμε πως στόχος ήταν βάση στην ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά ξέφυγε από την πορεία του».

Σύμφωνα πάντως με το ΝΑΤΟ, στόχος του βαλλιστικού πυραύλου ήταν η Τουρκία.