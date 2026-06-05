Σοβαρές ζημιές στο USS Gerald R. Ford μετά την φωτιά του περασμένου Μαρτίου – Αποκαλυπτικό βίντεο

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αποτυπώνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το CNN, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες ζημιές από το περιστατικό του Μαρτίου, όταν το πλοίο βρισκόταν σε αποστολή κατά του Ιράν.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι είχε «τεθεί υπό έλεγχο» η πυρκαγιά και ότι οι δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους» και πως το αεροπλανοφόρο παρέμενε «πλήρως επιχειρησιακό».

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Το βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο αποκαλύπτει τη σοβαρότητα των ζημιών στους χώρους διαμονής του πληρώματος. Κατεστραμμένες κουκέτες, μεταλλικές κατασκευές παραμορφωμένες από τις υψηλές θερμοκρασίες, οροφές με εκτεταμένες φθορές και καλώδια που κρέμονται από τα σημεία όπου πέρασε η φωτιά συνθέτουν την εικόνα της καταστροφής. Παράλληλα, στους χώρους είναι εμφανείς μεγάλες ποσότητες στάχτης και συντριμμιών που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Στο CNN μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας ένας ναύτης που υπηρετούσε στο πλοίο και περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμες τις στιγμές της πυρκαγιάς. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης επικρατούσε η αίσθηση ότι το πλοίο κινδύνευε σοβαρά, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να αποτρέψει περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. «Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η ίδια πηγή, αλλά και ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το CNN, το σύστημα πυρόσβεσης του αεροπλανοφόρου παρουσίασε δυσλειτουργίες και δεν ανταποκρίθηκε όπως προβλεπόταν, αναγκάζοντας τα μέλη του πληρώματος να δώσουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η επίσημη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού δεν αποτύπωσε πλήρως το μέγεθος των συνεπειών του περιστατικού. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά επηρέασε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πλοίου, το οποίο εκείνη την περίοδο επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο αμερικανικών στρατιωτικών αποστολών κατά του Ιράν.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι, σύμφωνα με δήλωση του αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ναυάρχου Ντάριλ Κόντλ, τον Απρίλιο, χρειάστηκαν δύο ολόκληρες ημέρες μέχρι το USS Gerald R. Ford να μπορέσει να επανέλθει σε επιχειρησιακή δράση. Μάλιστα, το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε σε ελληνικό λιμάνι προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσωρινές επισκευές.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού απέφυγε να σχολιάσει λεπτομερώς τόσο την έκταση των ζημιών όσο και τις αναφορές περί προβλημάτων στο σύστημα πυρόσβεσης, επισημαίνοντας μόνο ότι η διερεύνηση του συμβάντος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Με εκτιμώμενο κόστος που αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, το αεροπλανοφόρο αποτέλεσε βασικό πυλώνα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από το κατάστρωμά του επιχειρούσαν συστηματικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εκτελούσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων.

Το USS Gerald R. Ford τέθηκε σε ενεργό υπηρεσία το 2017 και θεωρείται το πλέον σύγχρονο και προηγμένο τεχνολογικά αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, αποτελώντας τη νεότερη προσθήκη στον στόλο των 11 αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ. Η πιο πρόσφατη αποστολή του ολοκληρώθηκε τον Μάιο, όταν επέστρεψε στη ναυτική βάση του Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια, έπειτα από πολύμηνη ανάπτυξη.