Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός – Οι 10 όροι που θέτει η Τεχεράνη

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για οριστικό τερματισμό του πολέμου, σεβόμενο παράλληλα τις ανάγκες του Ιράν».

Περιλαμβάνει μια δέσμη ιρανικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των συγκρούσεων στην περιοχή, ενός πρωτοκόλλου για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, της ανοικοδόμησης και της άρσης των κυρώσεων.

«Σύμφωνα με τον ανταποκριτή εξωτερικής πολιτικής του IRNA, στην απάντηση αυτή, η οποία αποτελείται από δέκα άρθρα, το Ιράν –λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες– απέρριψε την απλή εκεχειρία και τόνισε την ανάγκη για μόνιμο τερματισμό του πολέμου, τηρώντας παράλληλα τις παρατηρήσεις της Τεχεράνης.

Η απάντηση περιλαμβάνει μια σειρά αιτημάτων του Ιράν, όπως:

Τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

Πρωτόκολλα για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Η υποβολή αυτού του κειμένου έγινε μετά τις εξελίξεις του Σαββάτου και της Κυριακής στις δυτικές και κεντρικές περιοχές του Ιράν και την καταστροφική αποτυχία της αμερικανικής αεροπορικής επιχείρησης (heliborne). Με τα γεγονότα αυτά, το Ιράν έδειξε για άλλη μια φορά την υπεροχή του στον πόλεμο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανανεώνοντας εκ νέου το επαναλαμβανόμενο τελεσίγραφο, πήρε αποστάσεις από τις προηγούμενες απειλές του» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ιράν: Η Τεχεράνη θα συνεχίσει τον πόλεμο “για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο”

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο», τη στιγμή που οι χώρες προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ισραήλ: Πολλαπλές επιθέσεις από Ιράν, Υεμένη και Λίβανο σήμερα προς την ισραηλινή επικράτεια

Το Ισραήλ δέχθηκε σήμερα ξεχωριστές ταυτόχρονες επιθέσεις από το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο.

Συναγερμοί ήχησαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ και επιθέσεις καταγράφηκαν στο Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ και στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το κοινό αναζήτησε ασφάλεια σε καταφύγια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Ιράν επιτέθηκε στην περιοχή του Τελ Αβίβ με πυραύλους, ενώ το Εϊλάτ δέχτηκε επίθεση με drones που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, σύμφωνα με ισραηλινά μμε.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ από λιβανέζικο έδαφος.