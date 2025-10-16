Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμιρ Πούτιν θα έχει σήμερα (16.10) ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ πριν από την αυριανή συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την πληροφορία μετέδωσε το Axios επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει πολύ καλά τις πληροφορίες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες προς ώρας, ενώ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την επικείμενη συνομιλία των δύο ηγετών.

Ωστόσο, και η Μόσχα από την πλευρά της δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις.